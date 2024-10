Sondierungsgespräche in Thüringen drohen zu scheitern

Erfurt: In Thüringen drohen die Sondierungsgespräche zwischen SPD, CDU und BSW zu scheitern. Der SPD-Landesvorsitzende Maier sagte wörtlich: "Ich habe kaum noch Hoffnung, dass wir noch zusammenkommen." Maier fügte hinzu: "Uns läuft die Zeit davon." Seinen Angaben zufolge scheitert eine Einigung in Streitfragen derzeit an Sahra Wagenknecht, der Bundesvorsitzenden des BSW. Diese mische sich mit immer neuen Forderungen in die Sondierung in Thüringen ein. Diese ist ins Stocken geraten, weil das BSW im Koalitionsvertrag festschreiben will, dass die Waffenlieferungen an die Ukraine eingestellt und in Deutschland keine weitreichenden Raketen stationiert werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.10.2024 17:30 Uhr