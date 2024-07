Sonderermittler Jack Smith will offenbar Berufung im Dokumenten-Prozess gegen Trump einlegen

Washington: Der Sonderermittler Jack Smith will offenbar Berufung im Dokumenten-Prozess gegen Ex-US-Präsident Trump einlegen. Ein Sprecher erklärte, das Justizministerium habe Smith dazu autorisiert. Die Einstellung des Verfahrens weiche von der Auffassung aller Gerichte ab, die sich bislang mit der gesetzlichen Einsetzung eines Sonderermittlers befasst hätten. Zuvor hatte die zuständige Richterin das Verfahren gegen Trump eingestellt. Zur Begründung hieß es, die Ernennung des Sonderermittlers habe gegen die Verfassung verstoßen. Damit gab sie einem Antrag von Trumps Anwälten statt. In dem Verfahren ging es um geheime Regierungsdokumente, die in Trumps Privatwohnsitz nach Ende seiner Amtszeit entdeckt worden waren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.07.2024 02:00 Uhr