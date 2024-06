Sonde aus China verlässt Mondrückseite mit Gesteinsproben

Peking: China hat als erstes Land mit einer Raumsonde Gestein von der dunklen Seite des Mondes gesammelt und abtransportiert. Das Modul hob mit den Proben an Bord ab und erreichte anschließend seine geplante Mondumlaufbahn. Dort soll die Sonde an den Orbiter und das Rückholfahrzeug andocken, um dann zur Erde zurückzukehren. Es wäre das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass von der abgelegenen Rückseite des Mondes Boden- und Gesteinsproben zur Erde gebracht werden. Forscher wollen so Erkenntnisse über die Frühgeschichte unseres Sonnensystems gewinnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.06.2024 09:45 Uhr