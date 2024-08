Sommer war laut Wetterdienst deutlich zu warm

Offenbach: Der diesjährige Sommer ist laut dem Deutschen Wetterdienst deutlich zu warm. Nach ersten Auswertungen der Messstationen lag die Durchschnittstemperatur bei 18,5 Grad - das sind 0,9 Grad mehr als in den Jahren 1991 bis 2020. Trotzdem gab es viele regionale Unterschiede. Am kältesten war es Mitte Juni in Meßstetten auf der Schwäbischen Alb, mit 1,4 Grad. Die bundesweit höchste Sommertemperatur 2024 wurde mit 36,5 Grad in Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz gemessen. Besonders warm war es laut DWD im Süden und Osten des Landes. Dagegen gab es auf Helgoland keinen einzigen Sommertag - also einen Tag mit einer Temperatur über 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2024 22:00 Uhr