Solingen steht nach Messerangriff mit drei Toten unter Schock

Solingen: Die Stadt steht nach dem Messerangriff von gestern Abend unter Schock. In der Innenstadt ist die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften dabei, Spuren zu sichern und Hinweisen nach dem Täter nachzugehen. Eine konkrete Personenbeschreibung zu dem flüchtigen Täter gibt es noch nicht. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe etwa mit Videos oder Bildern, die zur Tatzeit gegen 21:40 Uhr nahe des Tatortes bei der 650-Jahr-Feier in der Solinger Innenstadt aufgenommen wurden. Die Bundesregierung äußerte sich schockiert über die Bluttat mit drei Toten und acht Verletzten. Kanzler Scholz sprach von einem schrecklichen Ereignis, Vizekanzler Habeck wünschte den Betroffenen viel Kraft und Trost und Finanzminister Lindner betonte, auch wenn sich in die Trauer schnell Gefühle von Ohnmacht und Wut mischten, sei der Rechtsstaat nicht machtlos.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2024 12:00 Uhr