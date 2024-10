Soldaten der israelischen Armee dringen in den Süden des Libanon ein

Beirut: Israel hat in der Nacht eine Bodenoffensive gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon gestartet. Die Angriffe richten sich laut Armee gegen Infrastruktur der pro-iranischen Hisbollah im Süden des Landes. Israel will die Rückkehr von 60.000 Bürgern Nordisraels ermöglichen, die vor Monaten durch Hisbollah-Angriffe aus Gebieten entlang der Grenze vertrieben wurden. Die Operation werde parallel zu den Kämpfen im Gazastreifen gegen die Hamas und in anderen Gebieten fortgeführt, hieß es. Zur Stunde meldet Israels Armee schwere Gefechte aus dem Südlibanon. Die Hisbollah hatte zuvor erklärt, sie sei auf ein Eintreffen israelischer Truppen vorbereitet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2024 09:00 Uhr