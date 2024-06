Söder will Wirtschaftspolitik in Bayern stärker zur Chefsache machen

München: Ministerpräsident Söder wird um 9 Uhr eine Regierungserklärung zur Wirtschaftspolitik im Freistaat abgeben. Wie er vorab ankündigte, geht es um ein "Modernisierungs- und Beschleunigungsprogramm für Bayern 2030". Dabei gehe es nicht ums Geldverteilen, sondern um Entschlacken, erklärte Söder vorab. Im Zentrum würden die Themen Bürokratieabbau, Digitalisierung, Energie, Fachkräftegewinnung und Mittelstands-Finanzierung in Bayern stehen. Bereits zuvor hatte der Ministerpräsident davon gesprochen, dass er die Wirtschaftspolitik in Bayern stärker zur Chefsache machen wolle. Alles sei aber in der Koalition abgestimmt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2024 08:00 Uhr