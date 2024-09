Söder will drastische Reduzierung der Asylzahlen

Berlin: CSU-Chef Söder hat eine drastische Reduzierung der Asylzahlen gefordert. In der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" sagte er wörtlich: "Insgesamt muss die Zahl deutlich auf weit unter 100.000 auf Dauer reduziert werden, weil wir tatsächlich überfordert sind." Ein Instrument seien Zurückweisungen an der Grenze. Kommenden Dienstag soll es ein neues Migartionsgespräch geben. Die Union knüpft eine Teilnahme daran, dass die Ampel-Koalition sofortige Kontrollen und Zurückweisungen an den Grenzen zusagt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2024 21:00 Uhr