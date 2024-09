Söder will alle offenen Corona-Bußgeldverfahren einstellen

Bad Staffelstein: Alle noch laufenden Corona-Bußgeldverfahren in Bayern sollen eingestellt werden. Das hat Ministerpräsident Söder bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Banz angekündigt. Wörtlich sagte Söder: "An der Stelle muss man mal Frieden machen." Auch das Thema Migration kam bei der Klausur zur Sprache. Hier fordert Söder, dass Asylbewerber in Bayern künftig einfacher und schneller eine Arbeit aufnehmen können. Es sollten mehr Möglichkeiten für gemeinnützige Arbeit geschaffen werden, betonte der CSU-Chef. Um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, will Söder Bürokratie abbauen. Widerspruchsverfahren sollten abgeschafft, der Brandschutz in Gebäuden entschlackt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2024 23:00 Uhr