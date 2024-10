Söder warnt bei Parteitag vor Niedergang Deutschlands

Augsburg: CSU-Chef Söder hat in seiner Rede beim Parteitag den erwartet scharfen Ton in Richtung der politischen Gegner angeschlagen. Die Ampel-Regierung sei verantwortlich für den Niedergang Deutschlands und müsse weg, sagte Söder am Nachmittag in Augsburg. Die Grünen-Regierungsmitglieder forderte er zum Rücktritt auf, allen voran Wirtschaftsminister Habeck. Die Union sieht der bayerische Ministerpräsident gut aufgestellt, um die Führung im Bund zu übernehmen. Auch den Koalitionspartner der CSU in Bayern, die Freien Wähler, griff Söder an. Die Partei sei wieder auf Normalmaß geschrumpft, der Flugblatt-Bonus sei aufgebraucht und die Ost-Wahlen seien ein Desaster gewesen. Und jede Stimme an die Freien Wähler bei der Bundestagswahl sei eine verschenkte Stimme, so der CSU-Chef weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2024 18:00 Uhr