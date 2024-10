Söder warnt bei CSU-Parteitag vor Niedergang Deutschlands

Augsburg: CSU-Chef Söder hat in seiner Grundsatzrede auf dem Parteitag die Bundesregierung scharf kritisiert. Die Ampel müsse weg. Sie trage die Verantwortung für den Niedergang Deutschlands, so der CSU-Vorsitzende. Hinsichtlich der Bundestagswahl im September kommenden Jahres sagte er, CDU und CSU seien bereit für die Regierungsübernahme. Eine Koalition mit den Grünen lehnte Söder ebenso ab wie mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Denn bei denen sitze der russische Präsident Putin mit am Tisch. Außerdem forderte der bayerische Ministerpräsident eine härtere Gangart gegen Gewaltkriminalität und insbesondere Terrorismus. Wörtlich fügte er hinzu: "Lieber ein toter Terrorist als ein toter Polizist!" Mit Blick auf die Bauernproteste Anfang des Jahres gegen Subventionskürzungen der Bundesregierung beanspruchte Söder zudem das Landwirtschaftsministerium im Falle eines Wahlsiegs wieder für seine Partei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.10.2024 18:45 Uhr