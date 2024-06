Söder verspricht Modernisierungs-Strategie für Bayern

München: Mit einer Modernisierungs-Strategie will Bayern die heimische Wirtschaft ankurbeln. In seiner Regierungserklärung im Landtag verwies Ministerpräsident Söder auf die geplanten Maßnahmen: So soll etwa das Baurecht reformiert werden, um schneller mehr Wohnraum zu schaffen. Neben Investitionen stellte er eine Streichung von Paragrafen in Aussicht. Auch in anderen Bereichen soll die Entbürokratisierung vorangetrieben werden - so müssten etwa Genehmigungsprozesse verkürzt und entschlackt werden. Beim Thema erneuerbare Energien warb Söder für mehr Tempo - hier sei auch der Bund gefragt. Mit Blick auf den Fachkräftemangel sagte der CSU-Chef, man brauche mehr qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland - eine Unterwanderung der Sozialsysteme müsse man aber verhindern. Generell gelte, mit einer 4-Tage-Woche, Teilzeit und ausschließlich Homeoffice könne man den wirtschaftlichen Standard in Deutschland nicht halten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2024 11:00 Uhr