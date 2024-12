Söder verbreitet Zuversicht in Neujahrsansprache

München: Bayerns Ministerpräsident Söder blickt hoffnungsvoll in das kommende Jahr. In seiner Neujahrsansprache räumt er ein, dass es viele Herausforderungen gebe - aber, so Söder wörtlich: "Wir packen das." Als Unsicherheiten nennt der CSU-Chef unter anderem die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, den bevorstehenden Regierungswechsel in den USA und die Wirtschaftskrise Deutschlands. Söder mahnt eine andere Wirtschaftspolitik an, außerdem Steuersenkungen und niedrigere Energiekosten. Außerdem spricht er sich dafür aus, die Wehrpflicht wiedereinzuführen. Auch die Neujahrsansprache von Kanzler Scholz ist schon bekannt: Scholz ruft darin zum Zusammenhalt auf. Er warnt vor Falschnachrichten und Gerüchten in sozialen Medien und bezieht sich dabei auch auf die umstrittene Wahlempfehlung von US-Milliardär Elon Musk.

