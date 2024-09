Söder und Scholz loben Münchner Einsatzkräfte

München: Nach dem vereitelten Terroranschlag auf das israelische Generalkonsulat hat der bayerische Ministerpräsident Söder den Einsatzkräften gedankt. Söder sagte am Abend im ZDF, die Polizei habe sehr beherzt, sehr besonnen, aber auch sehr konsequent durchgegriffen. Bundeskanzler Scholz schrieb auf der Plattform X: Die schnelle Reaktion habe womöglich Grausames verhindert. Derweil gehen die Ermittlungen zu den Hintergründen weiter. Inzwischen wurde bekannt, dass es bereits Ermittlungen gegen den 18-jährigen Österreicher mit bosnischen Wurzeln gab, der gestern in einem Schusswechsel mit der Polizei getötet wurde. Nach Informationen der österreichischen Nachrichtenagentur APA wurde Propaganda der Terrororganisation IS auf seinem Mobiltelefon gefunden. Die Ermittlungen wurden im letzten Jahr eingestellt. Allerdings galt für den 18-Jährigen ein Waffenverbot bis mindestens 2028.

