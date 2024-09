Söder und Merz laden zur Pressekonferenz

Berlin: In der Union zeichnet sich eine Entscheidung in der Frage der Kanzlerkandidatur ab. Die Chefs von CDU und CSU, Merz und Söder, haben für 12 Uhr zu einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin eingeladen. Gestern Abend hatte der Vorsitzende des größten CDU-Landesverbands, NRW-Ministerpräsident Wüst, mitgeteilt, Merz als Kandidaten zu unterstützen. Und er forderte die CSU auf, es ihm gleichzutun und Geschlossenheit zu zeigen. Eigentlich hatten Merz und Söder angekündigt, die K-Frage erst nach den drei Landtagswahlen dieses Jahres zu entscheiden. Die letzte findet am kommenden Sonntag in Brandenburg statt. - Bei der SPD hat unterdessen Münchens Oberbürgermeister Reiter eine erneute Kandidatur von Amtsinhaber Scholz infrage gestellt. Er brachte stattdessen Verteidigungsminister Pistorius erneut ins Spiel. Im "Tagesspiegel" verwies Reiter auf die hohen Beliebtheitswerte von Pistorius bei Meinungsumfragen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2024 10:00 Uhr