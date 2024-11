Söder stellt SPD Bedingungen für mögliche Koalition nach der Bundestagswahl

München: CSU-Chef Söder hat Bedingungen für eine Koalition mit der SPD nach der Bundestagswahl genannt. Dem "stern" sagte der bayerische Ministerpräsident, eine grundlegende Wende bei Migration und Bürgergeld sei elementar. Dabei sei das Bürgergeld der dickste Brocken. Söder zufolge können sich die Menschen in Deutschland eine schwarz-rote Koalition am ehesten vorstellen. Aber auch mit Blick auf ein mögliches schwarz-grünes Bündnis zeigte sich der CSU-Chef gesprächsbereit. Entscheidend, so Söder, sei der Kurs der Partei. Bislang hat er eine Koalition mit den Grünen abgelehnt. Kanzler Scholz hat derweil die parteiinterne Diskussion über seine Nominierung zum SPD-Kanzlerkandidaten verteidigt. Im ZDF-"heute journal" sagte er am Abend, das sei eine Situation gewesen, in der man einmal kurz habe nachdenken dürfen, was jetzt das Richtige sei.

