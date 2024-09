Söder spricht bei Synagogenfeier Nürnberg

Nürnberg: Mit einem Festakt unter freiem Himmel ist ein Doppeljubiläum der jüdischen Gemeinde in Nürnberg gefeiert worden. Die Einweihung der ehemalige Hauptsynagoge am Hans-Sachs-Platz jährt sich heute zum 150. Mal. Und die jetzige Synagoge in der Arno-Hamburger-Straße wurde vor genau 40 Jahren eingeweiht. Aus diesem Anlass nahm die Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg eine neue Torarolle in Gebrauch, die bei der Zeremonie fertig gestellt und in die Synagoge überführt wurde. Ministerpräsident Söder ging in seiner Rede auf die Terrorattacke und den Angriff auf jüdisches Leben am Donnerstag in München ein. Er erneuerte sein Schutzversprechen. Söder sagte wörtlich: Wer Juden angreift, greift uns alle an.

