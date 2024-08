Söder schließt Posten als Bundesminister aus

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat einen Wechsel als Bundesminister nach Berlin ausgeschlossen. Der CSU-Chef sagte der Süddeutschen Zeitung, in einer möglichen neuen Regierung sei der Koalitionsausschuss das entscheidende politische Zentrum und nicht das Kabinett. Als Parteichef und Ministerpräsident könne er die Interessen Bayerns und der CSU am besten vertreten. Söder kündigte an, er werde im Spätsommer mit CDU-Chef Merz einen Vorschlag zum künftigen Kanzlerkandidaten der Union machen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.08.2024 01:00 Uhr