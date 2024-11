Söder schließt eine Koalition mit den Grünen nicht mehr ganz aus

München: CSU-Chef Söder schließt eine schwarz-grüne Koalition nach der Bundestagswahl nicht mehr komplett aus. Dem "stern" sagte der bayerische Ministerpräsident, entscheidend sei der Kurs der Grünen. Zugleich warnte Söder die Union aber vor einer Festlegung, weil viele bürgerliche Wähler die Grünen grundsätzlich ablehnten. Zudem nannte der CSU-Chef Bedingungen für eine mögliche Koalition mit der SPD. So sei eine grundlegende Wende bei Migration und Bürgergeld elementar. Söder zufolge können sich die Menschen in Deutschland eine schwarz-rote Koalition am ehesten vorstellen. Er geht davon aus, dass die Zeit von Kanzler Scholz mit der Bundestagswahl endet. Der SPD-Vorstand hat Scholz gestern einstimmig zum Kanzlerkandidaten nominiert.

