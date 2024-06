Söder lobt Arbeit von Einsatzkräften in Passau - viertes Todesopfer entdeckt

Augsburg: Die Zahl der Hochwasser-Toten in Bayern ist auf vier gestiegen. Die Leiche einer 79-jährigen Frau wurde im Mindelkanal in Schwaben entdeckt. Sie galt seit Sonntag als vermisst. Weiter verschollen ist ein schwäbischer Feuerwehrmann. Der 22-Jährige war bei einem Einsatz am Sonntag in Offingen mit seinem Boot gekentert. Auch heute wurde mit Drohnen nach ihm gesucht. Die Hochwasserlage in Bayern ist vor allem entlang der unteren Donau weiter angespannt. Bayerns Umweltminister Glauber geht davon aus, dass der Flusspegel noch bis übermorgen auf dem Niveau der höchsten Meldestufe vier bleibt. In Passau stehen nach wie vor Häuser im Uferbereich unter Wasser. An den Schulen in der Altstadt soll morgen aber wieder regulärer Unterricht stattfinden. Bayerns Ministerpräsident Söder lobte bei einem Besuch in Passau die Arbeit von Politikern und Einsatzkräften. Die Passauer seien Hochwasser-Profis.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2024 20:00 Uhr