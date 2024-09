Söder liegt bei Umfrage zur Kanzlerkandidatur vorne

Berlin: Kurz vor der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union befeuert eine Umfrage das Rennen der Anwärter. Dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend zufolge halten die Wahlberechtigten am ehesten CSU-Chef Söder für geeignet. 41 Prozent würden Söder für einen guten Kanzlerkandidaten der Union halten. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst kommt auf 33 Prozent. CDU-Chef Merz nur auf 23 Prozent. Merz und Söder wollen nach der Landtagswahl in Brandenburg am 22. September über die Kanzlerkandidatur entscheiden.

