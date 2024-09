Söder lässt Merz den Vortritt bei der Kanzlerkandidatur der Union

Berlin: Die Union will mit dem CDU-Vorsitzenden Merz als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl 2025 gehen. Nach einem Gespräch mit Merz erklärte der CSU-Vorsitzende Söder in Berlin, die Frage sei entschieden. Söder betonte, er unterstütze Merz ohne jedes Zähneknirschen. Das ist nach seinen Worten auch mit einer sehr hohen persönlichen Wertschätzung verbunden. Merz erklärte, die Union wolle im kommenden Jahr wieder die Führungsverantwortung in Deutschland. Dabei bleibt laut Merz das Thema Migration zwar wichtig. Er würde es aber am liebsten schon vorher gemeinsam mit der Ampel lösen. Bundeskanzler Scholz hatte schon vorher mehrfach gesagt, dass er sich Merz als Herausforderer wünschen würde. Bei seiner Auslandsreise durch Zentralasien sagte Scholz, es sei ihm recht, wenn Merz der Kanzlerkandidat der Union ist.

