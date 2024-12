Söder lädt zu bayerischem Automobilgipfel in München

München: In diesen Minuten beginnt ein bayerischer Autogipfel. Ministerpräsident Söder hat Vertreter von Herstellern, Zulieferern, Verbänden und Gewerkschaften nach München eingeladen. Ziel des Treffens ist laut Söder, alles daran zu setzen, den wichtigsten Wirtschaftszweig weiter zu stärken und bei der Transformation kraftvoll zu begleiten. Die Autobranche sei mit hunderttausenden Arbeitsplätzen und Milliardenumsätzen das Rückgrat der bayerischen Wirtschaft. Hersteller und Zulieferer leiden in ganz Deutschland unter stark gesunkenen Verkaufszahlen. Vor allem VW bekommt die Krise zu spüren. Der Konzern hält Werksschließungen sowie betriebsbedingte Kündigungen für möglich und fordert von den Beschäftigten zehn Prozent Lohnverzicht. Dagegen will sich die Gewerkschaft nun mit Warnstreiks wehren. Die IG Metall hat an fast allen Standorten in Deutschland für heute zu Aktionen aufgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2024 09:00 Uhr