Söder kündigt nach Flughafen-Chaos mehr Personal an

München: Nach dem Flughafenchaos am Airport Franz-Josef Strauß Anfang Oktober hat Ministerpräsident Söder Verbesserungen angekündigt. Als Anteilseigner des Flughafens wolle der Freistaat erreichen, dass an den Sicherheitskontrollen 500 weitere Personen eingestellt werden, kündigte Söder im Münchner Merkur an. Stellen an den Schleusen werden allerdings schon lange angeboten. Unter anderem über die Bundesagentur für Arbeit werden Mitarbeitende mit übertariflicher Bezahlung von 16 Euro pro Stunde und auch in Teilzeit gesucht. - Am 3. Oktober hatten 750 Passagiere wegen Wartezeiten von mehr als zwei Stunden ihre Flüge ab München verpasst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2024 09:00 Uhr