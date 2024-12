Söder fordert neue Auto-Strategie für Deutschland

München: Bayern hat der kriselnden Autowirtschaft Unterstützung zugesagt. Nach einem Treffen mit Branchen-Vertretern, forderte Ministerpräsident Söder mehr Tempo, um wieder wettbewerbsfähig zu werden. Söder bot Konzernen und Zulieferern eine sogenannte Transformationsoffensive an - mit mindestens 100 Millionen Euro. Dies könne bei Bedarf aufgestockt werden, sagte er. Zugleich sollen Wissenschaft und Autobranche über die Hochschulen in Bayern enger vernetzt werden. Ziel ist, neue Technologien zu fördern. Laut Söder wird der Freistaat außerdem die Ladeinfrastruktur deutlich ausbauen. Die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie Müller betonte, der Ansatz müsse lauten: entfesseln statt regulieren. Nach ihren Worten wird die Autoindustrie bis 2028 rund 280 Milliarden Euro in Forschung, Entwicklung, Digitalisierung und neue Antriebe investieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.12.2024 12:45 Uhr