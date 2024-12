Söder fordert in Neujahrsansprache Mut zu Veränderungen

München: Angesichts der zahlreichen Krisen und Unsicherheiten hat Ministerpräsident Söder in seiner Neujahrsansprache Mut zu Veränderungen in Deutschland angemahnt. Unter anderem forderte Söder eine andere Wirtschaftspolitik, Steuersenkungen und bezahlbare Energie. Außerdem erneuerte er seine Forderung nach Zurückweisungen an den Grenzen sowie nach einer Stärkung der Bundeswehr. Langfristig führe kein Weg an der Wiedereinführung der Wehrpflicht vorbei, so Söder. Bayern sieht der Ministerpräsident als Vorreiter im Kampf gegen die Krise. Bayerische Traditionen und ein christliches Fundament seien der Anker in stürmischen Zeiten. Der Gedanke an das neue Jahr erfülle ihn deshalb auch mit Hoffnung. Wörtlich sagte Söder: "Wir packen das schon".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2024 13:00 Uhr