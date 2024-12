Söder fordert in Neujahrsansprache mehr Mut zu Veränderungen

München: Angesichts der zahlreichen Krisen und Unsicherheiten in der Welt hat Bayerns Ministerpräsident Söder in seiner Neujahrsansprache Mut zu Veränderungen angemahnt. Alle würden ein starkes und stabiles Deutschland wollen, in dem die Menschen wieder Vertrauen und Zuversicht haben, so der CSU-Chef. Bayern werde sich daran gerne beteiligen. Als größte Sorge bezeichnete Söder eine "tiefe Wirtschaftskrise" in Deutschland. Die Energiepreise würden Betriebe und Familien belasten und die Zuwanderung die Kommunen überfordern, so der Ministerpräsident.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.12.2024 01:00 Uhr