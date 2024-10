Söder ehrt Kabarettisten Dieter Nuhr mit "Blauem Panther"

München: Der Kabarettist Dieter Nuhr erhält einen "Blauen Panther". In der Kategorie Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten wird Nuhr am kommenden Mittwoch in München ausgezeichnet. Ministerpräsident Söder würdigte Nuhrs Arbeit bereits im Vorfeld als "Kabarett de luxe". Mit seiner scharfzüngigen und ironischen Art verbinde der Bühnenkünstler tiefgründigen Humor und gesellschaftliche Kritik. Dieter Nuhr habe die sogenannten kleinen Leute im Blick und spreche vielen Bürgerinnen und Bürgern aus der Seele. Der "Blaue Panther" ist der Nachfolger des Bayerischen Fernsehpreises. Seit 2022 werden damit auch Produktionen für Streaminganbieter oder Social-Media-Plattformen ausgezeichnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2024 14:00 Uhr