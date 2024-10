Söder drängt auf Verbesserungen beim Münchner Flughafen

München: Ministerpräsident Söder will sich heute nach der CSU-Fraktionssitzung zu Verbesserungen nach dem Chaos am Münchner Airport Anfang Oktober äußern. An der Sitzung wird auch Flughafen-Chef Jost Lammers teilnehmen. Der Flughafen Franz-Josef Strauß steht wegen Personalmangels schon länger in der Kritik. Anfang Oktober hatten 750 Reisende ihre Flüge verpasst, weil sie an den Sicherheitsschleusen teils länger als 2 Stunden warten mussten. Söder hatte in einem Zeitungsinterview angekündigt, dass sich der Freistaat als Anteilseigner um das Problem kümmern wolle. Demnach sollen weitere 500 Mitarbeiter für die unterbesetzten Bereiche eingestellt und angelernt werden. Die Sicherheitsschleusen, so Söder, müssten massiv erweitert werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.10.2024 09:45 Uhr