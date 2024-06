Söder dankt Rettungsdiensten für professionellen Hochwassereinsatz

Augsburg: Ministerpräsident Söder und Innenminister Herrmann besuchen zur Stunde das Hochwassergebiet im Landkreis Augsburg. In Diedorf informieren sie sich darüber, wie sich die Hochwasserlage entwickelt. Vor Ort dankte Söder allen Rettungsdiensten und den Helfern für ihren raschen und professionellen Einsatz. Dem Sender ntv sagte der Ministerpräsident, Bayern sei zwar ein krisenerprobtes Land. Dennoch sei die aktuelle Situation eine große Belastung für Anwohner und Helfer gleichermaßen. Der Ort des Besuchs war kurzfristig aufgrund der Lage geändert worden. Mittlerweile gilt in fünf schwäbischen Landkreisen der Katastrophenfall: Augsburg, Aichach-Friedberg, Neu-Ulm, Donau-Ries und Günzburg. Auch im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Im Landkreis Unterallgäu gilt die Vorstufe zum Katastrophenfall. Aus allen anderen Regierungsbezirken werden ebenfalls steigende Pegelstände gemeldet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2024 15:00 Uhr