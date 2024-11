Söder bezeichnet SPD als derzeit einzig möglichen Koalitionspartner

Berlin: CDU-Parteichef Merz hat Bundeskanzler Scholz erneut dazu aufgefordert, die Vertrauensfrage schon am Mittwoch zu stellen. Die Regierungserklärung wäre dafür eine gute Gelegenheit, so Merz im Interview mit dem "Stern". Ähnlich äußerte sich CSU-Chef Söder in der "Bild am Sonntag". Wenn eine Regierung gescheitert sei, dann müsse der Weg für Neuwahlen sofort freigemacht werden. Ansonsten entstehe der Eindruck, Scholz würde aus dem Kanzleramt eine Wahlkampfzentrale machen, so Söder. Als künftiger Koalitionspartner kommt für den CSU-Chef nach eigenen Worten derzeit nur die SPD infrage - allerdings ohne Scholz. Zu FDP-Chef Lindner ging Söder auf Distanz. Zwar schätze er ihn, aber Lindner habe in der Ampel viele Fehler gemacht. Eine Rückkehr sei nie ausgeschlossen, aber einfach weiterzumachen, sehe er skeptisch. Lindner hatte zuvor angekündigt, in einer künftigen Regierung noch einmal Finanzminister werden zu wollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2024 11:00 Uhr