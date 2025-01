So viele Erwerbstätige wie noch nie seit Wiedervereinigung

Wiesbaden: Die Zahl der Beschäftigten in Deutschland hat im vergangenen Jahr trotz Wirtschaftskrise einen neuen Höchststand erreicht. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamts hatten 2024 im Jahresdurchschnitt mehr als 46 Millionen Menschen einen versicherungspflichtigen Job - so viele wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Konkret stieg die Zahl der Erwerbstätigen gegenüber dem Vorjahr um 72.000 oder 0,2 Prozent. Allerdings war der Zuwachs geringer als in den Jahren zuvor und nicht auf alle Branchen verteilt. Mehr Jobs gab es in den Branchen Gesundheit, Erziehung und Versicherungen. In Industrie, Baugewerbe und Landwirtschaft waren weniger Menschen beschäftigt. Unterm Strich stieg die Zahl der Arbeitslosen auf anderthalb Millionen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 10:00 Uhr