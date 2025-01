Slowaken demonstrieren gegen Ministerpräsident Fico

Bratislava: Zehntausende Menschen haben in fast 30 Städten der Slowakei gegen die Regierung von Ministerpräsidenten Fico protestiert. Auf Transparenten und in Sprechchören forderten sie seinen Rücktritt. Die größte Kundgebung fand vor dem Regierungssitz in Bratislava statt. Kritiker werfen Fico einen zunehmend autoritären und prorussischen Kurs vor. Er selbst warf den Demonstranten vor, einen Umsturz zu planen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2025 09:00 Uhr