Skispringer Pius Paschke gewinnt auch in Kuusamo

Kuusamo: Die deutschen Wintersportler haben heute zahlreicher Erfolge gefeiert. So holte sich Skispringer Pius Paschke im finnischen Kuusamo seinen zweiten Sieg der Saison und verteidigte damit das gelbe Trikot des Weltcupführenden. Paschke setzte sich vor den beiden Österreichern Jan Hörl und Stefan Kraft durch. Einen deutschen Dreifacherfolg gab es für die Nordischen Kombinierer - ebenfalls in Finnland. Den Wettkampf in Ruka gewann Johannes Rydzek vor seinen Teamkameraden Julian Schmid und Vinzenz Geiger. Und auch die Biathleten schafften es in Finnland aufs Podest: In Kontiolahti wurden Vanessa Voigt und Justus Strelow Dritte in der Single-Mixed-Staffel hinter Schweden und Frankreich. Zum Auftakt des Rodel-Weltcups in Lillehammer gab es zudem Siege für Julia Taubitz und das Duo Toni Eggert/Florian Müller.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.11.2024 19:15 Uhr