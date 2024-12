Skispringer Paschke holt bei Heim-Weltcup im Schwarzwald nächsten Sieg

Zum Wintersport: Deutschlands bester Skispringer Pius Paschke hat den Heim-Weltcup in Titisee-Neustadt mit dem dritten Sieg in drei Tagen beendet. Der 34jährige aus Kiefersfelden lag knapp vor Michael Hayböck aus Österreich und dem Norweger Kristoffer Eriksen Sundal. Paschke baute damit seinen Gesamtvorsprung deutlich aus. UND: Die deutschen Biathletinnen siegten in der Weltcup-Staffel vor Frankreich und Schweden.

