Skirennläufer Straßer wird Vierter beim Slalom in Adelboden

Adelboden: Der Münchner Skirennläufer Linus Straßer hat das Podest knapp verpasst. Beim Slalom in schweizerischen Adelboden wurde er Vierter. Nach dem ersten Durchgang hatte er noch auf Rang zwei gelegen. Gewonnen hat der Franzose Clement Noel vor dem für Brasilien startenden Lucas Braathen und dem Norweger Henrik Kristoffersen. Bei den Frauen fuhr die Starnbergerin Kira Weidle-Winkelmann in der Abfahrt in St. Anton auf den 12. Platz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2025 15:00 Uhr