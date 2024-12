Sipri: Rüstungskonzerne machen deutlich mehr Umsatz

Stockholm: Die weltweit größten Waffenhersteller haben im vergangenen Jahr bessere Geschäfte gemacht. Der Umsatz der 100 größten Rüstungskonzerne lag bei umgerechnet rund 600 Milliarden Euro. Das sind gut vier Prozent mehr als im Jahr davor, berichtet das schwedische Friedensforschungsinstitut Sipri. Demnach war ein Umsatzwachstum in allen Teilen der Welt zu beobachten. Besonders groß war der Anstieg in Russland und im Mittleren Osten wegen der Kriege in der Ukraine und in Gaza. Der größte deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall konnte seine Umsätze um zehn Prozent steigern. Er belegte im vergangenen Jahr im weltweiten Ranking Platz 26.

