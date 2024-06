Sigourney Weaver erhält in Venedig Goldenen Löwen für Lebenswerk

Venedig: Bei den Internationalen Filmfestspielen wird die US-Schauspielerin Sigourney Weaver mit einem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk geehrt. Die 74-Jährige habe in ihrer Karriere Brücken zwischen anspruchsvollstem Arthouse-Kino und Publikumsfilmen gebaut und sei sich dabei immer selbst treu geblieben, erklärte Festival-Direktor Barbera. Ihren Durchbruch schaffte Weaver 1979 in Ridley Scotts Science-Fiction-Film "Alien". Die Filmfestspiele von Venedig beginnen in zwei Monaten.

