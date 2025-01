Signa-Gründer Benko kommt in Untersuchungshaft

Wien: Der frühere österreichische Immobilieninvestor René Benko muss in Untersuchungshaft. Als Gründe dafür hat eine Sprecherin des Landgerichts Wien "Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr" genannt. Der Gründer der insolventen Signa-Gruppe war gestern in Innsbruck festgenommen worden. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft verdächtigt den 47-Jährigen, im Rahmen seines persönlichen Insolvenzverfahrens Vermögenswerte gegenüber Gläubigern und Behörden verheimlicht zu haben. Nicht nur in Österreich, auch in Deutschland und Italien laufen eine Reihe von Ermittlungen, unter anderem wegen mutmaßlichen Betrugs, Untreue und Bankrotts. Sein Anwalt hat die Vorwürfe bestritten. Benko hatte mit seinem weit verzweigten Signa-Reich die größte Pleite in der Wirtschaftsgeschichte Österreichs hingelegt. Zur Gruppe gehörten neben zahlreichen Immobilien auch der deutsche Warenhausriese Galeria.

