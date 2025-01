Signa-Gründer Benko in Österreich festgenommen

Innsbruck: Der ehemalige Immobilien-Investor Rene Benko ist in seiner Villa in Innsbruck festgenommen worden. Das berichten örtliche Medien. In Österreich laufen mehrere Verfahren gegen Benko - etwa wegen Vortäuschung einer Zahlungsunfähigkeit. Die Signa Holding, die Dachgesellschaft von Benkos Immobilienimperium, hatte im November 2023 Insolvenz angemeldet und damit die größte Pleite jemals der österreichischen Wirtschaft markiert.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 23.01.2025 11:00 Uhr