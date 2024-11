Siemens will weltweit 5.000 Stellen in der Industrieautomatisierung streichen

München: Siemens will im Geschäft mit der Industrieautomatisierung weltweit bis zu 5000 Stellen streichen. Das kündigte Vorstandschef Busch bei einer Bilanzpressekonferenz an. Hintergrund ist die schwache Nachfrage in Europa und China. An dem Ausbau des Werks in Erlangen hält Busch aber fest. Die Pläne könnten allerdings langsamer umgesetzt werden. Der Vorstandschef wies auch darauf hin, dass es bei Siemens gleichzeitig 8000 offene Stellen gibt. Insgesamt lief das Geschäftsjahr gut für den Konzern. Der Gewinn nach Steuern beträgt 9 Milliarden Euro. Zugpferde sind die Bereiche Elektrifizierung, Mobilität und industrielle Software-Angebote.

