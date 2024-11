Siemens schreibt Rekordgewinn

München: Siemens meldet einen Gewinn nach Steuern von neun Milliarden Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr. Das ist der höchste Gewinn in der Unternehmensgeschichte. Dazu beigetragen hat auch, dass Anteile an der Ex-Tochter Siemens Energy an den eigenen Pensionsfonds übertragen wurden. Konzernchef Busch sagte, Siemens profitiere von der anhaltend großen Nachfrage bei der Elektrifizierung, Mobilität und den industriellen Software-Angeboten. Das Automatisierungsgeschäft bleibe dagegen herausfordernd. Hier kündigte er einen Jobabbau an, von dem weltweit eine niedrige bis mittlere vierstellige Zahl an Personen betroffen sein wird. Ob auch in Deutschland Stellen gestrichen werden, sagte er nicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.11.2024 12:45 Uhr