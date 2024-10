Siemens kauft US-Software-Firma Altair

München: Der Münchner Technologiekonzern Siemens steht heute wegen zwei umfangreichen Deals in den Schlagzeilen. Zum einen übernimmt Siemens die US-Industriesoftwarefirma Altair Engineering mit Sitz in Michigan für mehr als zehn Milliarden Dollar. Vorstandschef Busch sprach von einem bedeutenden Meilenstein. Mit Altair gewinne Siemens zusätzliche, KI-gestützte Fähigkeiten für das Design und die Simulation von Produktionsprozessen. Zum anderen verkauft Siemens sein Geschäft mit Gepäckbändern und Luftfracht-Sortieranlagen für 300 Millionen Euro an den niederländischen Weltmarktführer Vanderlande, der seit 2017 der japanischen Toyota Industries gehört. Dass dieses Geschäft zustande kommt, ist schon seit dem Sommer bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2024 10:00 Uhr