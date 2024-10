Sicherheitsrat pocht auf Schutz der Blauhelme im Libanon

New York: Der UN-Sicherheitsrat hat den Beschuss von UN-Friedenssoldaten im Libanon verurteilt. Damit äußerte sich das mächtigste UN-Gremium zum ersten Mal zu den eskalierenden Attacken zwischen Israel und dem Libanon. In der Erklärung wurde allerdings weder Israel noch die libanesische Hisbollah-Miliz mit Namen genannt. Alle Parteien seien aufgerufen, die Sicherheit der UN-Einrichtungen an der Grenze zwischen beiden Ländern zu gewährleisten, hieß es. Bei Attacken in den vergangenen Tagen waren auch mehrere Friedenssoldaten verletzt worden.

