Sicherheitskonferenzchef will in Europa über nukleare Abschreckung sprechen

München: Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Heusgen, will innerhalb Europas über atomare Abschreckung sprechen. Es wäre gut, wenn man mit den Briten und Franzosen darüber redete, was wäre, wenn die Lebensversicherung durch den amerikanischen Nuklearschirm vielleicht einmal wegfalle, so der Ex-UN-Botschafter zum "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die Münchner Sicherheitskonferenz im Februar kann aus Sicht von Heusgen dafür eine gute Gelegenheit bieten. Der künftige US-Präsident Trump hatte immer wieder erklärt, dass die europäischen Alliierten seiner Ansicht nach deutlich zu wenig für die Verteidigung tun und sich zu sehr auf den Schutz der USA verlassen. In seiner ersten Amtszeit hatte Trump deswegen sogar mit einem NATO-Austritt gedroht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.12.2024 08:45 Uhr