Sicherheitsbehörden vereiteln offenbar neues Attentat auf Trump

Washington: Im US-Bundesstaat Florida haben die Sicherheitskräfte offenbar ein neues Attentat auf Ex-Präsident Trump vereitelt. Ein Mann richtete laut Polizei in einem Gebüsch eine Waffe auf Trump. Personenschützer schossen in die Richtung des Mannes, der daraufhin flüchtete. Er konnte wenig später festgenommen werden. Medienberichten zufolge soll es sich um einen 58-jährigen Amerikaner handeln, der Trump in den sozialen Netzwerken als Gefahr für die Demokratie bezeichnet hat. Im Gebüsch am Zaun des Golfplatzes wurde ein Sturmgewehr mit Zielfernrohr sichergestellt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines versuchten Mordanschlags. Trump schrieb nach dem Vorfall, er sei wohlauf und in Sicherheit. In einer Erklärung des Weißen Hauses hieß es, Präsident Biden und seine Stellvertreterin Harris seien erleichtert, dass Trump in Sicherheit sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2024 06:00 Uhr