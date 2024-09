"Shogun" räumt bei den Emmys ab

Los Angeles: Die Serie "Shogun" hat bei der diesjährigen Emmy-Verleihung abgeräumt. Das Drama über politische Machenschaften im feudalen Japan erhielt insgesamt 18 Auszeichnungen. Mit Hiroyuki Sanada und Anna Sawai wurden auch erstmals japanische Schauspieler als beste Hauptdarsteller geehrt. Der Emmy für die beste Comedyserie ging an "Hacks". Die Restaurantserie "The Bear" erhielt mehrere Preise für die schauspielerischen Leistungen. In der Kategorie "Miniserie" setzte sich das Stalker-Drama "Rentierbaby" durch.

