Shell-Jugendstudie zeigt Rechtsruck bei jungen Männern

Berlin: Trotz der aktuellen Krisen vertraut die Mehrheit der Jugendliche in Deutschland auf Staat und Demokratie. In der aktuellen Shell-Jugendstudie sagten drei Viertel der Befragten, sie seien mit der Demokratie eher oder sogar sehr zufrieden. Auffallend viele männliche Jugendliche bezeichneten sich selbst als politisch "eher rechts". Während das jeder vierte junge Mann von sich behauptete, waren es bei den weiblichen Jugendlichen nur elf Prozent. Besondere Brisanz erlangt die Studie vor dem Hintergrund der jüngsten Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen, wo die AfD bei jungen Wählern besonders viele Stimmen erhielt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2024 13:00 Uhr