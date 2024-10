Serie von Bombendrohungen in Österreich geht weiter

Feldkirch: Die Serie von Bombendrohungen in Österreich reißt nicht ab. Am Abend ist im westlichsten Bundesland, in Vorarlberg, ein Groß-Einsatz ausgelöst worden. Gegen den Bahnhof von Feldkirch war eine Bomben-Drohung eingegangen. Die Polizei hat das Gelände evakuiert, Autos umgeleitet und den Zugverkehr unterbrochen. Einen Sprengsatz haben die Beamten nicht gefunden. Zuvor waren wegen Drohungen in Linz und Graz Schulen geräumt worden, vorgestern war ein Einkaufszentrum in Salzburg betroffen. Der Verfassungsschutz ermittelt.

