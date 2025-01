"September 5" gewinnt Bayerischen Filmpreis

München: Bei der Verleihung des Bayerischen Filmpreises hat der Film "September 5" den mit 100.000 Euro dotierten Hauptpreis als bester Film gewonnen. Die Auszeichung wurde Regisseur Tim Fehlbaum und seinem Produzententeam gestern Abend bei der Gala in München überreicht. Der Film erzählt die dramatische Geiselnahme israelischer Athleten bei den Olympischen Spielen 1972 in München nach. Man habe das Gefühl, selbst dabei gewesen zu sein, auch wenn das Ereignis viele Jahrzehnte zurückliege, lautete die Begründung der Jury. In den Kategorien beste Darstellerin und bester Darsteller wurden Jella Haase und Christoph Maria Herbst ausgezeichnet; Haase für ihre Rolle in "Chantal im Märchenland", Herbst für mehrere Filmrollen. Der Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten ging an Uschi Glas.

